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Жители Екатеринбурга массово споют в центре

8 июня 2023, 06:44
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга 12 июня тысячи горожан будут участвовать в акции «Хором славим Россию». Сбор обозначен в Историческом сквере.

Сводный тысячный хор музыкальных коллективов споет с тысячами уральцев. Аккомпанировать им будет духовой оркестр. Горожане смогут исполнить известные всем с детства, популярные песни.

Артисты начали подготовку к выступлению. Мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, а акция проводится в девятый раз. Всего будет исполнено 18 композиций, передают организаторы.

Ранее стало известно, что хедлайнерами 300-летия Екатеринбурга будут группа «Чайф» и Хор Турецкого. Юбилей города отметят 19 августа 2023 года.

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#Марина Шорина#Екатеринбург#Концерт#Хор#Акция#Свободное время
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