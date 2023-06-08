Жители Екатеринбурга массово споют в центре

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Сводный тысячный хор музыкальных коллективов споет с тысячами уральцев. Аккомпанировать им будет духовой оркестр. Горожане смогут исполнить известные всем с детства, популярные песни.
Артисты начали подготовку к выступлению. Мероприятие посвящено 300-летию Екатеринбурга, а акция проводится в девятый раз. Всего будет исполнено 18 композиций, передают организаторы.
Ранее стало известно, что хедлайнерами 300-летия Екатеринбурга будут группа «Чайф» и Хор Турецкого. Юбилей города отметят 19 августа 2023 года.