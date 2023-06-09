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Подростка после 35 дней комы спасли врачи из Екатеринбурга

9 июня 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Свердловской области медики спасли подростка, который 35 дней находился в коме с ожогами третьей степени. Сделали это доктора Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга.

Мальчика привезли в больницу на вертолете. Он находился в критическом состоянии — обгорело 30% тела, пишет «АиФ-Урал».

В том числе у него были обожжены дыхательные пути, также он был отравлен продуктами горения. Медики говорили, что по статистики примерно 25% взрослых людей выживают после подобного.

Чтобы спаси подростки, медики использовали уникальную методику — некрэктоми. Благодаря этому им удалось минимизировать осложнения ожоговой болезни.

В настоящий момент мальчик уже делает первые шаги, заговорил и стал шутить. Ему предстоит пройти две восстановительные программы.

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