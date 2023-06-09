Подростка после 35 дней комы спасли врачи из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Мальчика привезли в больницу на вертолете. Он находился в критическом состоянии — обгорело 30% тела, пишет «АиФ-Урал».
В том числе у него были обожжены дыхательные пути, также он был отравлен продуктами горения. Медики говорили, что по статистики примерно 25% взрослых людей выживают после подобного.
Чтобы спаси подростки, медики использовали уникальную методику — некрэктоми. Благодаря этому им удалось минимизировать осложнения ожоговой болезни.
В настоящий момент мальчик уже делает первые шаги, заговорил и стал шутить. Ему предстоит пройти две восстановительные программы.