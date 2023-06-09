Житель Екатеринбурга потерял семь тысяч после заказа корма для кота на Wildberries

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Сумма заказа составила 7,4 тысячи рублей. По словам мужчины, ему в итоге пришел не тот корм, который он заказывал. Менеджер пункта посоветовала не забирать покупку, так как продукты, в том числе и для животных, обратно сдать нельзя. Девушка объяснила, что после завершения срока хранения товара, продавец получит корм обратно, а покупатель — деньги.
Через 10 дней заказ действительно был отменен, а за его возврат были списаны 100 рублей. Однако деньги не вернулись. Мужчина обратился на пункт выдачи, где ему сказали, что товар отправлен на утилизацию, а деньги не вернутся.
В службе поддержки, по словам мужчины, ему тоже не смогли помочь. В результате он обратился с заявлением в полицию, пишет Е1.
В пресс-службе маркетплейса обещали разобраться в ситуации.