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Житель Екатеринбурга потерял семь тысяч после заказа корма для кота на Wildberries

9 июня 2023, 04:49
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга заказал на Wildberries корм для кота. Однако в результате, по словам молодого человека, он остался без корма и без денег.

Сумма заказа составила 7,4 тысячи рублей. По словам мужчины, ему в итоге пришел не тот корм, который он заказывал. Менеджер пункта посоветовала не забирать покупку, так как продукты, в том числе и для животных, обратно сдать нельзя. Девушка объяснила, что после завершения срока хранения товара, продавец получит корм обратно, а покупатель — деньги.

Через 10 дней заказ действительно был отменен, а за его возврат были списаны 100 рублей. Однако деньги не вернулись. Мужчина обратился на пункт выдачи, где ему сказали, что товар отправлен на утилизацию, а деньги не вернутся.

В службе поддержки, по словам мужчины, ему тоже не смогли помочь. В результате он обратился с заявлением в полицию, пишет Е1.

В пресс-службе маркетплейса обещали разобраться в ситуации.

Платная доставка Wildberries возмутила жителей Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Маркетплейс#Покупатели#Товар#Происшествия#Екатеринбург
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