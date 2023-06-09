Житель Екатеринбурга потерял семь тысяч после заказа корма для кота на Wildberries

Сумма заказа составила 7,4 тысячи рублей. По словам мужчины, ему в итоге пришел не тот корм, который он заказывал. Менеджер пункта посоветовала не забирать покупку, так как продукты, в том числе и для животных, обратно сдать нельзя. Девушка объяснила, что после завершения срока хранения товара, продавец получит корм обратно, а покупатель — деньги.