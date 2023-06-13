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Житель Кировграда устроил поножовщину с соседями из-за неудачной шутки

13 июня 2023, 07:59
Фото: 1MI

Мужчина ворвался в дом соседей и устроил поножовщину из-за шутки под Кировградом

В поселке под Кировградом пьяный дебошир ворвался в частный дом своих соседей и ранил двоих человек. Злоумышленнику 59 лет.

Возбуждено два уголовных дела: за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также за нарушение неприкосновенности жилища сообщает региональное СК России.

Следствие полагает, что все это произошло в начале мая 2023 года. Тогда мужчина был пьян и решил ворваться в чужой дом. Там он ранил свою 65-летнюю соседку из-за личной неприязни. Досталось и ее 59-летнему мужу, затупившемуся за супругу.

По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России по Валерия Горелых, разборки начались из-за шутки, которую хозяйка дома ранее высказала в адрес дебошира.

Тем вечером он позволил себе выйти из дома в одном исподнем. За что и удостоился колкой шутки от увидевшей его соседки, — добавил Валерий Горелых.

Оскорбившись, мужчина вернулся домой, взял нож, после чего и ворвался с орудием в дом соседей.

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#Елена Озерова#Нож#Дебошир#Соседи#Шутка#Криминал#Свердловская область#Кировград
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