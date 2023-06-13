Житель Кировграда устроил поножовщину с соседями из-за неудачной шутки

Следствие полагает, что все это произошло в начале мая 2023 года. Тогда мужчина был пьян и решил ворваться в чужой дом. Там он ранил свою 65-летнюю соседку из-за личной неприязни. Досталось и ее 59-летнему мужу, затупившемуся за супругу.