Житель Кировграда устроил поножовщину с соседями из-за неудачной шутки

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Возбуждено два уголовных дела: за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также за нарушение неприкосновенности жилища сообщает региональное СК России.
Следствие полагает, что все это произошло в начале мая 2023 года. Тогда мужчина был пьян и решил ворваться в чужой дом. Там он ранил свою 65-летнюю соседку из-за личной неприязни. Досталось и ее 59-летнему мужу, затупившемуся за супругу.
По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России по Валерия Горелых, разборки начались из-за шутки, которую хозяйка дома ранее высказала в адрес дебошира.
Тем вечером он позволил себе выйти из дома в одном исподнем. За что и удостоился колкой шутки от увидевшей его соседки, — добавил Валерий Горелых.
Оскорбившись, мужчина вернулся домой, взял нож, после чего и ворвался с орудием в дом соседей.