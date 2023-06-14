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Published Сегодня, 11:07

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Пьяную семейную пару сняли с самолета в Екатеринбурге за мат и агрессию

14 июня 2023, 11:07
Фото: 1MI
Супружескую пару сняли с рейса в Кольцово в Екатеринбурге. Причиной стало то, что молодые люди были в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно и ругались матом.

Пара отправлялась с друзьями на отдых в Сочи. Бортпроводник сделала замечание 33-летнему пассажиру, который был пьян. В ответ он стал проявлять агрессию и ругаться матом. То же самое стали делать его жена и друг.

Все трое нарушителей собирались отдыхать на море, но в результате их оставили в Екатеринбурге, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО. Кроме того, все они получили штрафы по одной тысяче рублей каждый за мелкое хулиганство.

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#Ирина Кирилова#Дебош#Семья#Супруги#Хулиганство#Криминал#Екатеринбург
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