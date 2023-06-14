Пьяную семейную пару сняли с самолета в Екатеринбурге за мат и агрессию

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пара отправлялась с друзьями на отдых в Сочи. Бортпроводник сделала замечание 33-летнему пассажиру, который был пьян. В ответ он стал проявлять агрессию и ругаться матом. То же самое стали делать его жена и друг.
Все трое нарушителей собирались отдыхать на море, но в результате их оставили в Екатеринбурге, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО. Кроме того, все они получили штрафы по одной тысяче рублей каждый за мелкое хулиганство.