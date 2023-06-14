Житель Первоуральска решил сделать газ бесплатным и попался

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Обвиняемому 55 лет. Следствие полагает, что в прошлом году мужчина, имеющий в собственность двухэтажный дом в поселке Билимбай с подключенным подземным газопроводом низкого давления, попросил знакомого за деньги произвести врезку в магистраль газопровода с проведением второго выхода трубы газопровода под фундаментом забора на территорию своего участка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина осуществил все это. Далее владелец дома самостоятельно прокопал в земле траншею от места выхода газопровода до фундамента дома, развернул там трубу и подключился к внутреннему газопроводу дома.
Далее, с августа по ноябрь 2022 года он бесплатно пользовался природным газом. Ущерб, причиненный АО «ГАЗЭКС» его действиями превысил 53 тысячи рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.