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Житель Первоуральска решил сделать газ бесплатным и попался

14 июня 2023, 09:38
Фото: 1MI
В Первоуральске местный житель украл газопровод. Теперь ему предстоит предстать перед судом.

Обвиняемому 55 лет. Следствие полагает, что в прошлом году мужчина, имеющий в собственность двухэтажный дом в поселке Билимбай с подключенным подземным газопроводом низкого давления, попросил знакомого за деньги произвести врезку в магистраль газопровода с проведением второго выхода трубы газопровода под фундаментом забора на территорию своего участка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина осуществил все это. Далее владелец дома самостоятельно прокопал в земле траншею от места выхода газопровода до фундамента дома, развернул там трубу и подключился к внутреннему газопроводу дома.

Далее, с августа по ноябрь 2022 года он бесплатно пользовался природным газом. Ущерб, причиненный АО «ГАЗЭКС» его действиями превысил 53 тысячи рублей. Дело передано в суд для рассмотрения.

71,2 миллиона рублей долгов за газ накопили жители Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#ГАЗ#Газопровод#Первоуральск#Происшествия
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