Житель Первоуральска решил сделать газ бесплатным и попался

Обвиняемому 55 лет. Следствие полагает, что в прошлом году мужчина, имеющий в собственность двухэтажный дом в поселке Билимбай с подключенным подземным газопроводом низкого давления, попросил знакомого за деньги произвести врезку в магистраль газопровода с проведением второго выхода трубы газопровода под фундаментом забора на территорию своего участка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.