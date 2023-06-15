Кишащую червями рыбу купила в «Магните» жительница Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Рыба продавалась в прозрачной упаковке. Однако, по словам покупательницы, когда она дома вскрыла пакет и начала разделывать минтай, внутри оказались паразиты в виде красных червей.
После публикации фотографий и поста в паблике «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтаке, сложившуюся ситуацию предложила разрешить представитель торговой сети «Магнит». Он попросила у покупательницы предоставить информацию о магазине, в котором была приобретена рыба, а также фотографию кассового чека и контактные данные.