Кишащую червями рыбу купила в «Магните» жительница Нижнего Тагила

После публикации фотографий и поста в паблике «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтаке, сложившуюся ситуацию предложила разрешить представитель торговой сети «Магнит». Он попросила у покупательницы предоставить информацию о магазине, в котором была приобретена рыба, а также фотографию кассового чека и контактные данные.