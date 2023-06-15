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Кишащую червями рыбу купила в «Магните» жительница Нижнего Тагила

15 июня 2023, 14:28
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Жительница Нижнего Тагила приобрела замороженный минтай в «Магните», расположенном на улице Днепровская, 7. В продукте оказались черви.

Рыба продавалась в прозрачной упаковке. Однако, по словам покупательницы, когда она дома вскрыла пакет и начала разделывать минтай, внутри оказались паразиты в виде красных червей.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

После публикации фотографий и поста в паблике «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтаке, сложившуюся ситуацию предложила разрешить представитель торговой сети «Магнит». Он попросила у покупательницы предоставить информацию о магазине, в котором была приобретена рыба, а также фотографию кассового чека и контактные данные.

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#Евгения Сафина#Продукты#Магазин#Рыба#Черви#Нижний Тагил#Происшествия#Здоровье
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