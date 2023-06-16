tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

Дети из ДНР отдыхают в лагере под Нижним Тагилом

16 июня 2023, 07:25
Фото: Страница во "ВКонтакте" Владислава Пинаева
Дети из Донецкой Народной Республики приехали погостить в лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Все ребята из города Макеевка.

Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что уже пообщался со всеми детьми. По словам главы города, дети рассказали, что их встретили как родных.

Стараемся сделать пребывание наших маленьких гостей комфортным и познавательным, — добавил Владислав Пинаев.

Известно, что ребята уже погуляли по Нижнему Тагилу, посетили экскурсию в школе №100. Владислав Пинаев выразил уверенность в том, что в лагере дети смогут отдохнуть и поправить знакомство, а также найти друзей.

Дети из Донецка отдохнут в лагерях Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 годаДевочка отравилась в детском лагере под ЕкатеринбургомПятеро детей заразились норовирусом в лагере в Свердловской области
#Дети#Нижний Тагил#Лагерь#ДНР#Общество
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Вчера, 05:25
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Вчера, 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Сегодня, 04:13
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Вчера, 11:46
Пятеро детей заразились норовирусом в лагере в Свердловской области
Сегодня, 05:56
Картель на торгах раскрыт в Свердловской области
Вчера, 16:42