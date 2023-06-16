Дети из ДНР отдыхают в лагере под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что уже пообщался со всеми детьми. По словам главы города, дети рассказали, что их встретили как родных.
Стараемся сделать пребывание наших маленьких гостей комфортным и познавательным, — добавил Владислав Пинаев.
Известно, что ребята уже погуляли по Нижнему Тагилу, посетили экскурсию в школе №100. Владислав Пинаев выразил уверенность в том, что в лагере дети смогут отдохнуть и поправить знакомство, а также найти друзей.