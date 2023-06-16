«Оскорбил мою девушку»: раненый житель Нижнего Тагила рассказал о роковой ночи в баре

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Той ночью компания молодых людей гуляла в Пионерском сквере, как раз в нем и располагается бар Muse. Ребята решили зайти в заведение и продолжить свой отдых там. Саша (имя изменено) остался ждать на улице с другом, пока остальные пошли узнавать стоимость входа.
Мы стояли, общались возле входа. В это время нападавший проходил мимо и с ровного места начал оскорблять нас, хотя мы его даже никогда не видели и не знали. Пока он заходил, я спросил: «У тебя какие-то проблемы?». После этого сразу же подошёл парень и девушка из компании нападавшего и сказали не обращать на него внимания, — рассказал TagilCity.ru Александр, пострадавший.
Через несколько минут Александр со своим другом зашел в бар. При входе стояли остальные их товарищи и компания людей, которая была с напавшим впоследствии мужчиной. Молодой человек решил подойти к ним и мирно разрешить недопонимание. Как рассказал Александр, он просто хотел узнать, по какой причине мужчина нагрубил им.
Он меня сразу же послал, я спросил у него ещё раз, с чего он так разговаривает, но ответа не последовало. Охрана в этот момент услышала нас и сделала предупреждение, после чего нападавший сразу зашёл внутрь. Я подумал, что он пьяный и решил отпустить ситуацию. Охрана взглядом проверила сумку моей девушки, посмотрела на мои шорты с кроссовками и пропустила всех в клуб. Никаких проверок металлоискателем не было, — делиться Александр.
В баре ребят разместили в зале, рядом с ними за соседним столиком сидел оппонент со своей компанией. Со слов пострадавшего, сначала все было хорошо, все в их компании были трезвы и никто ни к кому не приставал. В какой-то момент противник подошел к компании Александра и извинился перед ребятами.
Мы продолжали спокойно сидеть до того момента, пока мне не сказали, что нападавший оскорбил мою девушку. Я подошел к нему и спокойно спросил: «В чем проблема, с чего ты оскорбляешь мою девушку и так себя ведёшь?». Он вдруг встал и схватил меня за голову. Друг мне сразу же крикнул, что у меня кровь, а у нападавшего нож. Вся футболка была в крови, — делится подробностями Александр.
Пострадавший парень выбежал на улицу, снял футболку и прижал ее к ране. К нему присоединились друзья и начали помогать. Сашу усадили на скамейку, кто-то вернулся в бар за аптечкой. По словам Александра, охрана и остальные люди подошли, лишь когда подъехали скорая помощь и полиция.
По данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская для установления тяжести причинённого вреда здоровью потерпевшего, — рассказала TagilCity.ru Элина Балуца, руководитель пресс-службы полиции Нижнего Тагила.
Напомним, нож в руках нападавшего оказался столовым прибором из заведения. При посещении бара с собой оружия у него не было.