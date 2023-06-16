«Оскорбил мою девушку»: раненый житель Нижнего Тагила рассказал о роковой ночи в баре

В баре ребят разместили в зале, рядом с ними за соседним столиком сидел оппонент со своей компанией. Со слов пострадавшего, сначала все было хорошо, все в их компании были трезвы и никто ни к кому не приставал. В какой-то момент противник подошел к компании Александра и извинился перед ребятами.