Шоу «Уральские пельмени» ищет новых людей в команду

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Так, для рассмотрения отбираются кандидаты от 18 лет на момент окончания приема заявок. Сценаристам необходимо прислать текст на семейную, бытовую или свободную тематику. Объем текста должен составлять не более двух страниц.
Актерам нужно прислать две фотографии: в полный рост и портретную. Также должна быть видеовизитка с рассказом о себе до двух минут. Профессиональные актеры могут отправить видеозаписи своих прошлых выступлений по ссылке на любой открытый ресурс или залитые на файлообменник.
Заявки принимаются до 15 августа 2023 года. В случае положительной оценки присланных материалов, с соискателями свяжется представитель программы.