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Шоу «Уральские пельмени» ищет новых людей в команду

16 июня 2023, 05:38
Фото: Midjourney
Создатели известного шоу «Уральские пельмени» объявили о наборе новых артистов и сценаристов.

Так, для рассмотрения отбираются кандидаты от 18 лет на момент окончания приема заявок. Сценаристам необходимо прислать текст на семейную, бытовую или свободную тематику. Объем текста должен составлять не более двух страниц.

Актерам нужно прислать две фотографии: в полный рост и портретную. Также должна быть видеовизитка с рассказом о себе до двух минут. Профессиональные актеры могут отправить видеозаписи своих прошлых выступлений по ссылке на любой открытый ресурс или залитые на файлообменник.

Заявки принимаются до 15 августа 2023 года. В случае положительной оценки присланных материалов, с соискателями свяжется представитель программы.

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#Елизавета Зиборова#Шоу#Заявки#Соискатель#Набор#Вакансии#Актеры#Артисты#Общество#Россия
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