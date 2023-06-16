Шоу «Уральские пельмени» ищет новых людей в команду

Актерам нужно прислать две фотографии: в полный рост и портретную. Также должна быть видеовизитка с рассказом о себе до двух минут. Профессиональные актеры могут отправить видеозаписи своих прошлых выступлений по ссылке на любой открытый ресурс или залитые на файлообменник.