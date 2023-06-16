Водителя автобуса в Екатеринбурге будут судить за сбитую на светофоре девушку

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Обвиняемому 51 год. Следствие считает, что 6 февраля 2023 года примерно в 9:15 мужчина ехал по улице Академика Шварца со стороны улицы 8 Марта. Скорость движения не превышала 40 км в час.
Когда он подъехал к светофору, там уже загорелся запрещающий сигнал. Однако водитель его проигнорировал и поехал дальше. В результате он сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по всем правилам ПДД.
Сбитой девушке поставили травму туловища и руки, перелом плеча, ссадину грудной клетки и другие травмы. Медики диагностировали, что ей был причинен тяжкий вред здоровью.
Автомобилист во всем создался и дело передали в суд.