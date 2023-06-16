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Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал выгнать пассажира за сделанное замечание

16 июня 2023, 05:12
Фото: Midjourney
Между водителем автобуса и пассажиром в Екатеринбурге произошел конфликт из-за сделанного водителю замечания. Пассажир упрекнул шофера в том, что он ездит без кондуктора и отвлекается от дороги.

По словам пассажира, в ответ на замечание шофер стал ругаться и говорить, что ему мешают ехать сигналы звонков на телефон пассажира. Далее мужчина за рулем стал угрожать, что выгонит екатеринбуржца из транспорта, пишет Е1.

В какой-то момент водитель заявил, что пока спорщик не пересядет на другое сиденье, он не будет курсировать по маршруту. Однако потом он вновь поехал, и при этом продолжал ворчать.

Напомним, 8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле между шофером автобуса и пешеходом произошла драка, которая продолжалась недолго. Из-за чего они вступили в потасовку — неизвестно.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Конфликт#Водитель#Пассажир#Автобус#Замечание#Происшествия
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