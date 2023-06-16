Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал выгнать пассажира за сделанное замечание

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
По словам пассажира, в ответ на замечание шофер стал ругаться и говорить, что ему мешают ехать сигналы звонков на телефон пассажира. Далее мужчина за рулем стал угрожать, что выгонит екатеринбуржца из транспорта, пишет Е1.
В какой-то момент водитель заявил, что пока спорщик не пересядет на другое сиденье, он не будет курсировать по маршруту. Однако потом он вновь поехал, и при этом продолжал ворчать.
Напомним, 8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле между шофером автобуса и пешеходом произошла драка, которая продолжалась недолго. Из-за чего они вступили в потасовку — неизвестно.