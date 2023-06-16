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Возле ДИВСа в Екатеринбурге вспыхнул пожар

16 июня 2023, 16:29
Фото: Е1
Около Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге произошло возгорание. Пожар случился 16 июня 2023 года.

Загорелся гудрон во время строительных работ. Местные жители заметили в небе черный дым от огня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Фото: Е1

Пожар смогли потушить до приезда пожарных, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 8 июня 2023 года в Каменске-Уральском произошел пожар в цехе металлургического завода. Сотрудники цеха сумели самостоятельно потушить огонь. Площадь возгорания — два квадратных метра.

Пожар вспыхнул в цехе Каменск-Уральского металлургического завода
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#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#МЧС#Возгорание#Работы#Тушение#Происшествия#Елизавета Зиборова
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