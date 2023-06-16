Возле ДИВСа в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Загорелся гудрон во время строительных работ. Местные жители заметили в небе черный дым от огня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
Пожар смогли потушить до приезда пожарных, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 8 июня 2023 года в Каменске-Уральском произошел пожар в цехе металлургического завода. Сотрудники цеха сумели самостоятельно потушить огонь. Площадь возгорания — два квадратных метра.