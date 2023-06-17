Новые пожарные сигнализации оборудуют в двух школах Нижнего Тагила к учебному году

На тендеры заявилось несколько организаций. Установить и наладить новое оборудование за наименьшую цену предложило ООО «Паритет-Урал» из Екатеринбурга. Начальная стоимость контрактов была снижена на 18%, с 8,6 миллиона рублей до 6,9 миллиона.