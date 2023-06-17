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Новые пожарные сигнализации оборудуют в двух школах Нижнего Тагила к учебному году

17 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле заменят автоматические пожарные системы в школах № 77 и № 38. Все работы в заведениях должны быть окончены к началу учебного года.

На тендеры заявилось несколько организаций. Установить и наладить новое оборудование за наименьшую цену предложило ООО «Паритет-Урал» из Екатеринбурга. Начальная стоимость контрактов была снижена на 18%, с 8,6 миллиона рублей до 6,9 миллиона.

Согласно документации, во время проведения работ сотрудникам подрядной организации необходимо организовать бесперебойное функционирования помещений школ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и иметь соответствующие сертификаты.

ООО «Паритет-Урал» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году, возглавляет организацию Александр Протазанов. Компания занимается деятельностью систем обеспечения безопасности и выступала поставщиком в 276 госконтрактах на сумму в 153,9 миллиона рублей.

Пожарные сигнализации заменят в двух школах Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Школа#Закупка#Подрядчик#Пожарная сигнализация#Эксклюзив#Город
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