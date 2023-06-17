Новые пожарные сигнализации оборудуют в двух школах Нижнего Тагила к учебному году

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На тендеры заявилось несколько организаций. Установить и наладить новое оборудование за наименьшую цену предложило ООО «Паритет-Урал» из Екатеринбурга. Начальная стоимость контрактов была снижена на 18%, с 8,6 миллиона рублей до 6,9 миллиона.
Согласно документации, во время проведения работ сотрудникам подрядной организации необходимо организовать бесперебойное функционирования помещений школ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и иметь соответствующие сертификаты.
ООО «Паритет-Урал» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году, возглавляет организацию Александр Протазанов. Компания занимается деятельностью систем обеспечения безопасности и выступала поставщиком в 276 госконтрактах на сумму в 153,9 миллиона рублей.