Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Так, температура воздуха в эти дни опустится до -3 градусов, рассказали в Уральском гидрометцентре.
По данным Гисметео, днем столбики термометров будут достигать +10… +12 градусов. Также погода ожидается пасмурной, а в ночь на 19 июня синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ветер ожидается северным и северо-западным с порывами до 9 метров в секунду.
Напомним, недавно метеоролог Алексей Пулин рассказал, что в середине июня погода в Свердловской области будет больше напоминать осеннюю, а не летнюю.