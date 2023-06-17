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Заморозки и минусовая температура ожидаются в Свердловской области

17 июня 2023, 09:58
Фото: Midjourney
Похолодание ожидается в Свердловской области ночью и утром 18–20 июня 2023 года.

Так, температура воздуха в эти дни опустится до -3 градусов, рассказали в Уральском гидрометцентре.

По данным Гисметео, днем столбики термометров будут достигать +10… +12 градусов. Также погода ожидается пасмурной, а в ночь на 19 июня синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер ожидается северным и северо-западным с порывами до 9 метров в секунду.

Напомним, недавно метеоролог Алексей Пулин рассказал, что в середине июня погода в Свердловской области будет больше напоминать осеннюю, а не летнюю.

Осеннюю погоду в середине июня спрогнозировали в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Заморозки#Похолодание#Лето#Ветер#Осадки#Природа
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