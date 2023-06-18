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Погиб человек: в комнате общежития в Каменске-Уральском произошел пожар

18 июня 2023, 05:33
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Мужчина погиб в пожаре, который случился в комнате общежития на пятом этаже в Каменске-Уральском. Возгорание произошло вечером 17 июня 2023 года.

Приехавшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 46 человек. Семерых жильцов спасли при помощи специальных спасательных устройств, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Общая площадь пожара — 30 квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности во время курения.

Во время пожара погиб человек. В свердловском СК сообщили, что по факту гибели проводится проверка.

Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге загорелся гудрон около ДИВСа. Возгорание было потушено до прибытия сотрудников пожарной службы.

Возле ДИВСа в Екатеринбурге вспыхнул пожар
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