Погиб человек: в комнате общежития в Каменске-Уральском произошел пожар

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:33
Приехавшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 46 человек. Семерых жильцов спасли при помощи специальных спасательных устройств, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Общая площадь пожара — 30 квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности во время курения.
Во время пожара погиб человек. В свердловском СК сообщили, что по факту гибели проводится проверка.
Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге загорелся гудрон около ДИВСа. Возгорание было потушено до прибытия сотрудников пожарной службы.