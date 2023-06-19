Хаски укусила за лицо ребенка в Камышлове

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Инцидент случился 31 декабря 2022 года. Тогда днем к 10-летнему мальчику подбежала собака, она толкнула ребенка и укусила за лицо, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате с хозяина взыскали 100 тысяч рублей моральной компенсации. Согласно данным экспертизы, ребенок получил легкий вред здоровью. Однако он был сильно напуган и испытал неприятные болевые ощущения.
Требования прокурора были удовлетворены полностью, семья покусанного мальчика должна будет получить деньги в полном объеме. Исполнение этого решения проконтролирует прокуратура.