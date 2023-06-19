Медсестра из Каменска-Уральского заявила об увольнении после ее просьбы о форме

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По словам Алены, все эти годы она обращала внимание на то, что ее начальство жалеет деньги на решение многих вопросов. Она рассказала, что ее оклад составлял 16 тысяч рублей, а медформу, которая стоит 2,5 тысячи, персонал покупал за свои деньги, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
По словам медсестры, после того, как ее супруг отправился на спецоперацию, у нее осложнилась ситуация с деньгами. Тогда она попросила руководство компенсировать ей покупку пяти костюмов.
После этого, как утверждает женщина, а также докладной на директора, он написал приказ об ее увольнении. Аргументировал руководитель свое решение тем, что медсестра якобы плохо работала и ругалась матом на рабочем месте.
Пациенты Алены собрали подписи против ее увольнения, а сама Алена обратилась в полицию.