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Медсестра из Каменска-Уральского заявила об увольнении после ее просьбы о форме

19 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском из психоневрологического интерната уволена медсестра за то, что попросила начальство выдать ей рабочую форму. Об этом утверждает сама медработница Алена, которая проработала в учреждении четыре года.

По словам Алены, все эти годы она обращала внимание на то, что ее начальство жалеет деньги на решение многих вопросов. Она рассказала, что ее оклад составлял 16 тысяч рублей, а медформу, которая стоит 2,5 тысячи, персонал покупал за свои деньги, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

По словам медсестры, после того, как ее супруг отправился на спецоперацию, у нее осложнилась ситуация с деньгами. Тогда она попросила руководство компенсировать ей покупку пяти костюмов.

После этого, как утверждает женщина, а также докладной на директора, он написал приказ об ее увольнении. Аргументировал руководитель свое решение тем, что медсестра якобы плохо работала и ругалась матом на рабочем месте.

Пациенты Алены собрали подписи против ее увольнения, а сама Алена обратилась в полицию.

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#Елена Озерова#Медсестра#Увольнение#Рабочая форма#Происшествия#Свердловская область
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