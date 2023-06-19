Медсестра из Каменска-Уральского заявила об увольнении после ее просьбы о форме

После этого, как утверждает женщина, а также докладной на директора, он написал приказ об ее увольнении. Аргументировал руководитель свое решение тем, что медсестра якобы плохо работала и ругалась матом на рабочем месте.



Пациенты Алены собрали подписи против ее увольнения, а сама Алена обратилась в полицию.