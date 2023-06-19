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Жители Тагила забрали «золото» на чемпионате по гребному слалому

19 июня 2023, 10:41
Фото: СОШ "Уралец"
Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали золотые медали на чемпионате Уральского федерального округа по гребному слалому. В личной и командной гонках на байдарке награду получил Никита Губенко.

За текущий сезон 29-летний спортсмен стал обладателем Кубка страны, занял первое место на международных соревнованиях в Таджикистане.

В чемпионате, который стартовал 16 июня, участвовали спортсмены региона, члены сборной России и воспитанники «Уральца». Дмитрий Храмцов дважды занимал первое место в гонках на каноэ.

Также уроженец Тагила Ростислав Ронжин признан лучшим в экстрим-слаломе. А Мария Соколова получила шесть «золотых» медалей, передает портал «Тагильский рабочий».

В прошлом году воспитанник СШОР «Уралец» Андрей Медведев дважды стал победителем на первенстве России по гребному слалому. В Тюмени участвовали спортсмены до 17 лет.

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#Марина Шорина#Спорт#Гребной слалом#Соревнование#Нижний Тагил#Уралец
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