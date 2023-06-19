Жители Тагила забрали «золото» на чемпионате по гребному слалому

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
За текущий сезон 29-летний спортсмен стал обладателем Кубка страны, занял первое место на международных соревнованиях в Таджикистане.
В чемпионате, который стартовал 16 июня, участвовали спортсмены региона, члены сборной России и воспитанники «Уральца». Дмитрий Храмцов дважды занимал первое место в гонках на каноэ.
Также уроженец Тагила Ростислав Ронжин признан лучшим в экстрим-слаломе. А Мария Соколова получила шесть «золотых» медалей, передает портал «Тагильский рабочий».
В прошлом году воспитанник СШОР «Уралец» Андрей Медведев дважды стал победителем на первенстве России по гребному слалому. В Тюмени участвовали спортсмены до 17 лет.