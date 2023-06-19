400 тысяч рублей перевела жительница Тагила «сотруднику госорганов»

Известно, что будущей жертве позвонил «сотрудник государственных органов», который сообщил о якобы готовящейся краже с ее банковской карты. Далее трубку взяла «сотрудник банка» София, которая сказала, что на тагильчанку оформили кредит на сумму 200 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».