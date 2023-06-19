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400 тысяч рублей перевела жительница Тагила «сотруднику госорганов»

19 июня 2023, 10:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле аферисты в очередной раз обманули местную жительницу. На этот раз жертвой телефонных мошенников стала тагильчанка, которая перевела злоумышленникам 400 тысяч рублей.

Известно, что будущей жертве позвонил «сотрудник государственных органов», который сообщил о якобы готовящейся краже с ее банковской карты. Далее трубку взяла «сотрудник банка» София, которая сказала, что на тагильчанку оформили кредит на сумму 200 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Тогда женщина, послушав совета незнакомки по телефону, оформила кредиты на сумму 180 и 220 тысяч рублей в разных банках. Все деньги она перевела мошенникам.

На следующий день тагильчанке позвонили с канадского номера и представились представителем ФСБ. В этот момент она и поняла, что оказалась обманута.

Пострадавшая — работница Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». После произошедшего здесь была проведена лекция о безопасности от полицейских.

42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Мошенники#Деньги#Кредит#Звонок#Криминал#Нижний Тагил
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