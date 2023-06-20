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24 июня в День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют центр города

20 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
Движение автотранспорта будет ограничено 24 июня в центре Нижнего Тагила во время празднования Дня молодежи.

Так, с 14.00 автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться на улице Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Красноармейская. Такие же ограничения с этого времени начнут действовать на улице Первомайская от проспекта Ленина до цирка.

Кроме того, с 16.00 на данных участках и вовсе закроют движение для транспортных средств. Точное время снятия ограничений не указывается, дороги откроют после окончания праздничных мероприятий.

Фото: Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила

Напомним, в День молодежи для тагильчан и гостей города будут работать 15 различных площадок с мастер-классами, спортивными соревнованиями и другими видами активности. Хедлайнером праздника станет кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.

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#Нижний Тагил#Евгения Сафина
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