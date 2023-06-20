24 июня в День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют центр города

Так, с 14.00 автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться на улице Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Красноармейская. Такие же ограничения с этого времени начнут действовать на улице Первомайская от проспекта Ленина до цирка.