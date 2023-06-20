24 июня в День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют центр города

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Так, с 14.00 автомобилистам нельзя будет парковаться и останавливаться на улице Горошникова от улицы Пархоменко до улицы Красноармейская. Такие же ограничения с этого времени начнут действовать на улице Первомайская от проспекта Ленина до цирка.
Кроме того, с 16.00 на данных участках и вовсе закроют движение для транспортных средств. Точное время снятия ограничений не указывается, дороги откроют после окончания праздничных мероприятий.
Напомним, в День молодежи для тагильчан и гостей города будут работать 15 различных площадок с мастер-классами, спортивными соревнованиями и другими видами активности. Хедлайнером праздника станет кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска.