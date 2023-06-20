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Еще трое детей отравились в загородном лагере под Первоуральском

20 июня 2023, 09:18
Фото: 1MI
Еще в одном загородном лагере под Первоуральском отравились дети. Трое школьников из Екатеринбурга обратились в медпункт с жалобами на тошноту, рвоту и температуру.

Началось все 15 июня. По словам матери одного из школьников, ее сын пожаловался на тошноту, а на следующий день у него поднялась температура. Женщина утверждает, что в лагере медпункт переполнен, а у детей наблюдается рвота.

С температурой ребенка поместили в лазарет. Еще на следующий день ему стало легче. Тогда медики отпустили ребенка. Сам он рассказал маме, что в отряде тошнота наблюдается у 5-7 человек, пишет Е1.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что в лагере вспышки не было. Однако дети обращались к медикам с болями в животе и тошнотой. На данный момент санврачи проводят проверку. Уже обследованы дети, а также персонал лагеря. Дополнительно там проводится профилактика.

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#Ирина Кирилова#Дети#Отравление#Лагерь#Пострадавшие#Происшествия#Первоуральск
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