Еще трое детей отравились в загородном лагере под Первоуральском

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Началось все 15 июня. По словам матери одного из школьников, ее сын пожаловался на тошноту, а на следующий день у него поднялась температура. Женщина утверждает, что в лагере медпункт переполнен, а у детей наблюдается рвота.
С температурой ребенка поместили в лазарет. Еще на следующий день ему стало легче. Тогда медики отпустили ребенка. Сам он рассказал маме, что в отряде тошнота наблюдается у 5-7 человек, пишет Е1.
В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что в лагере вспышки не было. Однако дети обращались к медикам с болями в животе и тошнотой. На данный момент санврачи проводят проверку. Уже обследованы дети, а также персонал лагеря. Дополнительно там проводится профилактика.