Еще трое детей отравились в загородном лагере под Первоуральском

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что в лагере вспышки не было. Однако дети обращались к медикам с болями в животе и тошнотой. На данный момент санврачи проводят проверку. Уже обследованы дети, а также персонал лагеря. Дополнительно там проводится профилактика.