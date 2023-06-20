Мотоциклист разбился насмерть в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Мотоциклист не справился с управлением при въезде в крутой поворот и выехал на встречку накануне утром, 19 июня. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, пишет Ura.ru.
В результате аварии свердловчанин умер до прибытия медиков. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир легковушки не пострадали.
Накануне четыре человека пострадали в аварии на трассе Березовский — Новосвердловская ТЭЦ. ДТП случилось вечером 19 июня 2023 года, когда Toyota не уступила место Lexus.