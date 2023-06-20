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Мотоциклист разбился насмерть в Свердловской области

20 июня 2023, 07:29
Фото: 1MI
На трассе Невьянск — Килачевское в Свердловской области погиб 32-летний водитель мотоцикла. Он управлял транспортным средством Kawasaki и выехал на встречную полосу.

Мотоциклист не справился с управлением при въезде в крутой поворот и выехал на встречку накануне утром, 19 июня. Там он столкнулся с автомобилем Lada Granta, пишет Ura.ru.

В результате аварии свердловчанин умер до прибытия медиков. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир легковушки не пострадали.

Накануне четыре человека пострадали в аварии на трассе Березовский — Новосвердловская ТЭЦ. ДТП случилось вечером 19 июня 2023 года, когда Toyota не уступила место Lexus.

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#Мотоцикл#Водитель#Пострадавшие#Марина Шорина#Инцидент#Смерть#ДТП#Свердловская область
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