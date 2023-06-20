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Неизвестные смыли в унитаз трех новорожденных котят на ВИЗе в Екатеринбурге

20 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI
В многоэтажном доме на улице Металлургов в Екатеринбурге забилась канализация. Оказалось, что неизвестные смыли в унитаз трех новорожденных котят.

Объявление об этом написали жители дома и вывесили его на выходе из первого подъезда. Они потребовали похоронить погибших животных и прочистить канализацию, пишет Е1.

В УК «Верх-Исетская» подтвердили, что инцидент действительно случился. О том, что засорилась канализация стало известно около 10 утра. Уже при прочистке были найдены трупики котят.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле стало известно о блогере, который избивал на камеру собаку. В результате животное было изъято у молодого человека. А в Первоуральске хозяин выбросил собаку из окна.

Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске
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#Ирина Кирилова#Животные#Котята#Окно#Инцидент#Происшествия#Екатеринбург
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