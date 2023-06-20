Неизвестные смыли в унитаз трех новорожденных котят на ВИЗе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Объявление об этом написали жители дома и вывесили его на выходе из первого подъезда. Они потребовали похоронить погибших животных и прочистить канализацию, пишет Е1.
В УК «Верх-Исетская» подтвердили, что инцидент действительно случился. О том, что засорилась канализация стало известно около 10 утра. Уже при прочистке были найдены трупики котят.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле стало известно о блогере, который избивал на камеру собаку. В результате животное было изъято у молодого человека. А в Первоуральске хозяин выбросил собаку из окна.