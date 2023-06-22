СК проверит многодетную мать за запертых в квартире детей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Проверку проведут сотрудники Следственного комитета. В процессе расследования будут установлены обстоятельства неблагополучной ситуации, в которой оказалась данная семья. По результатам проверки сотрудники ведомства примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, 10 июня 2023 года женщина ушла гулять и оставила детей в квартире одних на всю ночь. Позднее выяснилось, что семья состоит на учете в ПДН.
Малыши проживали в квартире в антисанитарных условиях. Мать, не исполнявшая родительский контроль, часто надолго уходила из дома, и дети были предоставлены сами себе.
Дети сейчас из семьи изъяты и находятся в центре соцпомощи. Женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.