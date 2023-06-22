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СК проверит многодетную мать за запертых в квартире детей в Нижнем Тагиле

22 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства сложившейся ситуации в многодетной семье, где мать уходила из дома и запирала четверых маленьких детей.

Проверку проведут сотрудники Следственного комитета. В процессе расследования будут установлены обстоятельства неблагополучной ситуации, в которой оказалась данная семья. По результатам проверки сотрудники ведомства примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 10 июня 2023 года женщина ушла гулять и оставила детей в квартире одних на всю ночь. Позднее выяснилось, что семья состоит на учете в ПДН.

Малыши проживали в квартире в антисанитарных условиях. Мать, не исполнявшая родительский контроль, часто надолго уходила из дома, и дети были предоставлены сами себе.

Дети сейчас из семьи изъяты и находятся в центре соцпомощи. Женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В Нижнем Тагиле мать запирала своих детей одних на ночь и уходила гулять по барам
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Дети#Проверка#СК#Многодетная мать#Неблагополучные семьи#Общество
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