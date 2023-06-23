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Участник СВО погиб в ДТП в Ирбите

23 июня 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Ирбите в смертельное ДТП попал 22-летний молодой человек, который недавно вернулся с СВО.

Погибшего звали Вадим Гоголев. Примерно в 19:30 Вадим с другом Григорием ехал за рулем «девятки». На трассе Дубская — Азева легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Вадим скончался на месте, а его друг пассажир позднее — в больнице. Оба не были пристегнуты, пишет «КП-Екатеринбург».

Также сотрудники ГАИ нашли внутри авто бутылки с алкоголем. Теперь следствию предстоит выяснить, был ли водитель пьян.

По словам родственника погибшего, Вадим недавно вернулся со спецоперации, где участвовал в боях на протяжении пяти месяцев. Домой он вернулся с большими планами на жизнь.

В ГАИ добавили, что у погибшего водителя не было нужной категории прав, у него была только категория «С».

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#Елена Озерова#ДТП#Ирбит#СВО#Погиб#Авария#Происшествия#Свердловская область
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