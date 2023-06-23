Участник СВО погиб в ДТП в Ирбите

Погибшего звали Вадим Гоголев. Примерно в 19:30 Вадим с другом Григорием ехал за рулем «девятки». На трассе Дубская — Азева легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Вадим скончался на месте, а его друг пассажир позднее — в больнице. Оба не были пристегнуты, пишет «КП-Екатеринбург».