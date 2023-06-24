Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Все праздничные мероприятия состоятся, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, что на сцене для горожан выступит кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска. Она исполняет свои песни, так и популярные треки группы «Король и Шут».
Праздник начнется в 16:30 на главной сцене за КДК «Современник». Запланированы и выступления известных городских музыкальных коллективов, а также финальный этап конкурса «Соцветие талантов».
Будут работать 15 разных площадок. Все праздничные мероприятия завершатся ближе к 00:00. В городе пройдут мастер-классы, игры, лекции, фестиваль экстремальных видов спорта, а также чемпионат по уличной атлетике, спектакли под открытым небом и выступление артистов цирка «Аливрувер».
Центр Нижнего Тагила перекроют, а для горожан пустят дополнительные трамваи. Это маршруты №3, №15 и №12.