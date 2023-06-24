tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет

24 июня 2023, 09:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле не отменено празднование Дня Молодежи, запланированное на 24 июня.
Все праздничные мероприятия состоятся, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что на сцене для горожан выступит кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска. Она исполняет свои песни, так и популярные треки группы «Король и Шут».

Праздник начнется в 16:30 на главной сцене за КДК «Современник». Запланированы и выступления известных городских музыкальных коллективов, а также финальный этап конкурса «Соцветие талантов».

Будут работать 15 разных площадок. Все праздничные мероприятия завершатся ближе к 00:00. В городе пройдут мастер-классы, игры, лекции, фестиваль экстремальных видов спорта, а также чемпионат по уличной атлетике, спектакли под открытым небом и выступление артистов цирка «Аливрувер».

Центр Нижнего Тагила перекроют, а для горожан пустят дополнительные трамваи. Это маршруты №3, №15 и №12.

Назван хедлайнер Дня молодежи в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
24 июня в День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют центр городаДополнительные трамваи выйдут в рейсы в День молодежи в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Нижний Тагил#День молодежи#Праздник#Празднование#Выступление#Фестиваль#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Больше трех десятков учителей в Свердловской области получат премии по 200 тысяч
Вчера, 11:54
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Сегодня, 10:22
Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Сегодня, 06:01
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
22 июня 11:22