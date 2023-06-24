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Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Воронеже

24 июня 2023, 11:00
Фото: Скриншот РБК
В Воронеже спасатели тушат резервуар с топливом, который 24 июня загорелся на нефтебазе. Об этом написал губернатор Александр Гусев в соцсетях.

О причинах возгорания глава региона не сообщил. Известно, что с возгоранием на улице Дмитрова борются более 100 пожарных. Также на месте работает 30 единиц специализированной техники. Предварительно известно, что пострадавших и погибших нет.

В связи с мятежом, организованным ЧВК «Вагнер», в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, местных жителей попросили воздержаться от поездок по Федеральной трассе М-4 Дон, так как по ней движется колонная военной техники. Трассу перекрыли с 464 по 777 километры.

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#Евгения Сафина#Нефть#Пожар#База#Происшествия#Воронеж
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