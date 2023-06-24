Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Воронеже

В связи с мятежом, организованным ЧВК «Вагнер», в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, местных жителей попросили воздержаться от поездок по Федеральной трассе М-4 Дон, так как по ней движется колонная военной техники. Трассу перекрыли с 464 по 777 километры.