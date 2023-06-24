Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Воронеже

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
О причинах возгорания глава региона не сообщил. Известно, что с возгоранием на улице Дмитрова борются более 100 пожарных. Также на месте работает 30 единиц специализированной техники. Предварительно известно, что пострадавших и погибших нет.
В связи с мятежом, организованным ЧВК «Вагнер», в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, местных жителей попросили воздержаться от поездок по Федеральной трассе М-4 Дон, так как по ней движется колонная военной техники. Трассу перекрыли с 464 по 777 километры.