Режим повышенной готовности отменен в Свердловской области

Теперь органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС вновь перешли в режим повседневной деятельности.



Напомним, что мятеж, произошедший в России 24 июня, завершился в этот же день. Представители ЧВК «Вагнер» пообещали вернуться на свои боевые позиции.