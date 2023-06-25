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Режим повышенной готовности отменен в Свердловской области

25 июня 2023, 09:26
Фото: 1MI
В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории региона режима повышенной готовности.

Данное положение было введено в области 24 июня в связи с происходящим мятежом. Сегодня же, 25 июня, он был отменен. Соответствующий документ подписан.

Теперь органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС вновь перешли в режим повседневной деятельности.

Напомним, что мятеж, произошедший в России 24 июня, завершился в этот же день. Представители ЧВК «Вагнер» пообещали вернуться на свои боевые позиции.

Эксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»
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#Режим повышенной готовности#Постановление#Губернатор#Общество#Мятеж 24 июня 2023 года#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Елена Озерова
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