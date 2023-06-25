Режим повышенной готовности отменен в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Данное положение было введено в области 24 июня в связи с происходящим мятежом. Сегодня же, 25 июня, он был отменен. Соответствующий документ подписан.
Теперь органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС вновь перешли в режим повседневной деятельности.
Напомним, что мятеж, произошедший в России 24 июня, завершился в этот же день. Представители ЧВК «Вагнер» пообещали вернуться на свои боевые позиции.