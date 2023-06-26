Неизвестный обстрелял окна высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Ранее ЖК «Монблан» уже устраивали стрельбу. Там же почти произошла поножовщина со школьниками, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
Теперь несколько дырок появилось на балконе на восьмом этаже высотки. На момент произошедшего владелица жилья была дома, однако она не слышала треск стекол.
Заметив проблему, она пошла в полицию и написала заявление. Однако возбуждать уголовное дело в полиции не стали из-за отсутствия жертв, утверждает женщина.
Теперь жители самостоятельно пытаются узнать, кто стрелял в окна. Они полагают, что стрельба велась из соседнего ЖК «Октава».