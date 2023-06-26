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Неизвестный обстрелял окна высотки в Екатеринбурге

26 июня 2023, 09:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге злоумышленник обстрелял окна высотки. Аналогичное действо произошло в прошлом году. Полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Ранее ЖК «Монблан» уже устраивали стрельбу. Там же почти произошла поножовщина со школьниками, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

Теперь несколько дырок появилось на балконе на восьмом этаже высотки. На момент произошедшего владелица жилья была дома, однако она не слышала треск стекол.

Заметив проблему, она пошла в полицию и написала заявление. Однако возбуждать уголовное дело в полиции не стали из-за отсутствия жертв, утверждает женщина.

Теперь жители самостоятельно пытаются узнать, кто стрелял в окна. Они полагают, что стрельба велась из соседнего ЖК «Октава».

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#Елена Озерова#Свердловская область#Екатеринбург#Стрельба#Высотка#Дом#Пули#Происшествия
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