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Порядка 35 тысяч подростков в Свердловской области употребляют наркотики

26 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI

В 1,5 раза выросло число наркозависимых подростков в Свердловской области

В Свердловской области около 35 тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики. Сведения огласил главный внештатный нарколог регионального министерства здравоохранения Олег Забродин.

Среди свердловских тинейджеров распространены химические наркотические вещества, которые в том числе приводят к смерти. Медик добавил, что ситуация с подростковой наркоманией остается тяжелой.

Также он сказал, что в настоящее время в регионе есть порядка 70 — 84 тысяч наркопотребителей. Примерно половина из них — несовершеннолетние из неблагополучных семей.

Отмечается, что только семь тысяч человек состоят на учете. Остальные же остаются «невидимыми» для наркологов. Годом ранее на учете стояли восемь тысяч человек.

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#Елена Озерова#Наркотики#Подростки#Наркологи#Зависимость#Происшествия#Свердловская область
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