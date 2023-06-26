Порядка 35 тысяч подростков в Свердловской области употребляют наркотики

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Среди свердловских тинейджеров распространены химические наркотические вещества, которые в том числе приводят к смерти. Медик добавил, что ситуация с подростковой наркоманией остается тяжелой.
Также он сказал, что в настоящее время в регионе есть порядка 70 — 84 тысяч наркопотребителей. Примерно половина из них — несовершеннолетние из неблагополучных семей.
Отмечается, что только семь тысяч человек состоят на учете. Остальные же остаются «невидимыми» для наркологов. Годом ранее на учете стояли восемь тысяч человек.