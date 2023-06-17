Мужчин с наркотиками задержали в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Так, у 35-летнего ранее судимого мужчины, проживающего в селе Клевакинское, нашли 0,60 граммов метилэфедрона, который он хранил у себя для собственного использования, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
Позднее сотрудниками полиции был задержан 43-летний мужчина из деревни Брод, у которого тоже имелась судимость. У него нашли запрещенное вещество, масса которого составляла 0,68 граммов.
В отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела.
Напомним, недавно 50 граммов наркотиков нашли у 29-летнего безработного жителя Нижнего Тагила. В отношении него возбуждено уголовное дело.