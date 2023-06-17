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Мужчин с наркотиками задержали в Каменске-Уральском

17 июня 2023, 07:22
Фото: Midjourney
Двух неработающих мужчин задержали в Каменске-Уральском за обнаруженные у них наркотические вещества.

Так, у 35-летнего ранее судимого мужчины, проживающего в селе Клевакинское, нашли 0,60 граммов метилэфедрона, который он хранил у себя для собственного использования, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

Позднее сотрудниками полиции был задержан 43-летний мужчина из деревни Брод, у которого тоже имелась судимость. У него нашли запрещенное вещество, масса которого составляла 0,68 граммов.

В отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела.

Напомним, недавно 50 граммов наркотиков нашли у 29-летнего безработного жителя Нижнего Тагила. В отношении него возбуждено уголовное дело.

50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Наркотики#Уголовное дело#Задержанные#Полиция#Обвиняемые#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский
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