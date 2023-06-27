Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Под гринвошингом чаще всего подразумевают экоимидж какой-либо компании, которая во всеуслышание заявляет об экологичности своей продукции или услуг. В действительности же никакого снижения негативного влияния на окружающую среду не происходит. Но еще «зеленым камуфляжем» нередко прикрываются промышленные предприятия, которые одной рукой на показ, к примеру, выпускают в водоемы рыбу или сажают деревья, а другой отравляют воздух, воду и почву. Именно о таких случаях журналист TagilCity.ru побеседовал с главным редактором издания «Экология России» Ольгой Стрелковой в рамках телеком-интенсива в Калининграде 22 июня от компании «Триколор».
По словам Ольги, получая запрос на размещение информации о какой-либо экологической инициативе со стороны предпринимателей или чиновников, редакция в первую очередь обращает внимание на скрытую сторону ведения бизнеса. Соответствует ли реальное положение дел с пиар-компанией?
Когда мы получаем какой-то посыл со стороны бизнеса или чиновников рассказать об их экологической инициативе, то в силу нашей редакционной политики мы включаем критическое мышление. Ведь всегда нужно сомневаться в предоставленной информации. Поэтому, когда тебе присылают информацию и говорят, что все хорошо, а ты знаешь, что бизнес априори у него не может быть чистым, ты задаешь вопросы бизнесу: если это экологический сервис, то хорошо, но что еще есть хорошего? Или нет? Если вы сажаете деревья и выпускаете мальков или птиц, почему тогда не рассказываете о том, что у вас происходит на предприятии — модернизация, фильтры, очистные? — рассказала TagilCity.ru главред «Экологии России».
В конце мая ЕВРАЗ НТМК выпустил в Тагильский пруд более тысячи особей белого толстолобика, который считается санитаром водоемов. В акции приняли участие чиновники, специалисты по рыбному хозяйству и представители предприятия. Мероприятие освещали местные телеканалы, печатные и интернет-СМИ. При этом прошлогодняя проверка Росприроднадзора показала что ЕВРАЗ НТМК не снижает выбросы в воздух на некоторых источниках во время режима неблагоприятных метеоусловий, когда стоит безветренная погода. В такие дни город нередко накрывает смог.
Предприятия компании РУСАЛ в Красноярском крае нередко попадают в негативную экологическую повестку: загрязнение воздуха гидрохлоридом, разлив шлама на сельскохозяйственные земли, сокрытие экологической информации. За это компания выплачивала миллионные штрафы, а ее сотрудники, ответственные за происшествия, попадали под суд. Однако при этом сам РУСАЛ заявлял о проведении экологической политики на предприятиях.
Гринвошинг Ольга сравнивает с сотрудником, который работает на удаленке. На онлайн-конференциях всем видно его лицо, но никто не видит во что он одет, и одет ли вообще.
То же самое и бизнес. То есть он показывает только ту сторону, которая ему кажется привлекательной. А на самом деле мы понимаем, сколько много вреда для окружающей среды происходит. Поэтому мы всегда говорим, что мы готовы рассказать о какой-либо экологической акции или инициативе, но давайте будем честными до конца, насколько она выполнима и принесет ли реальную пользу? Однако зачастую бизнесу важны только цифры, факты, количество публикаций для пиар-службы, то есть отчетность, которая ляжет на стол директору. А директор выпишет всем премии, — считает Ольга Стрелкова.
Челябинский «Мечел» из года в год платит штрафы и проигрывает суды за нарушение экологического законодательства. Например, за превышение выбросов вредных веществ в воздух. В то же время представители самого «Мечела» рассказывают в интервью СМИ, что за время реализации программы «Чистый воздух» с 2017 года предприятиям компании уже практически удалось достичь поставленной цели по снижению выбросов.
Обновленную систему охлаждения коксового газа помпезно открыли на ЕВРАЗ НТМК в декабре прошлого года. На церемонию пригласили министра экологии РФ Александра Козлова. Предприятие уверяло, что новая установка позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако, по факту, это лишь 0,27% от общего количества всех выбрасываемых комбинатом вредных веществ (65,8 тысячи тонн в год).
Путь к решению проблемы, по мнению Ольги, начинается с развития науки, которая поможет бизнесу найти правильные ответы на экологические вопросы.
У нас как-то науку в сторону задвинули — ученых и так далее. То есть, если раньше в советское время был расцвет науки, то сейчас, когда у нас технологии ушли, и крупные компании тоже захлопнули двери из-за санкций, мы тут же вспомнили о ней. Мы понимаем, что это очень большой провал. И поэтому, когда разговариваешь с учеными, которые так или иначе связаны с экологией, то они говорят, что их никто ни о чем не спрашивает. Наверное, в департаментах бизнеса и в департаментах муниципальных чиновников, должны быть такие люди. Чтобы позвонить ученым и сказать — хотим сделать такую-то экологическую акцию, помогите, пожалуйста, рассчитать так, чтобы был эффект, чтобы деньги не были потрачены зря, — поделилась мнением с TagilCity.ru главред «Экологии России».
Не только экология, но и социальная сфера должна быть в приоритете у крупного бизнеса, считает Ольга Стрелкова. И здесь помощь людям также не должна быть номинальной.
Например, один глава департамента по устойчивому развитию известной корпорации рассказывал, что прошлом году они решили сосредоточиться на социальных проектах. Ну с экологией как-то разрулили. И сделали индекс устойчивости городов. Говорят все, за Уралом, это депрессивные районы. Почему депрессивные? Потому что молодежь уезжает, жить небезопасно, рожать детей тоже небезопасно. Поэтому бизнес-компания говорит — мы хотим сейчас повернутся в сторону человеческих ценностей. Что-то делать для людей на местах, например, какие-то образовательные курсы для молодежи, чтобы она оставалась, — рассказала Ольга.