Что такое гринвошинг и если ли он в Нижнем Тагиле?

Под гринвошингом чаще всего подразумевают экоимидж какой-либо компании, которая во всеуслышание заявляет об экологичности своей продукции или услуг. В действительности же никакого снижения негативного влияния на окружающую среду не происходит. Но еще «зеленым камуфляжем» нередко прикрываются промышленные предприятия, которые одной рукой на показ, к примеру, выпускают в водоемы рыбу или сажают деревья, а другой отравляют воздух, воду и почву. Именно о таких случаях журналист TagilCity.ru побеседовал с главным редактором издания «Экология России» Ольгой Стрелковой в рамках телеком-интенсива в Калининграде 22 июня от компании «Триколор».