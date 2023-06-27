Путин выступил перед военными после мятежа 24 июня

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле. Среди участников были представители МВД, СОБР, ОМОН и других учреждений — в общей сложности 2,5 тысяч человек, пишет ТАСС.
Владимир Путин сказал, что военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. Он добавил, что фактически правоохранительные органы и военные остановили гражданскую войну, обеспечив безопасность важных объектов.
Помимо этого, он добавил, что летчики с честью выполнили свой долг. Память погибших летчиков все присутствующие почтили минутой молчания. Также Путин добавил, что для решения проблемы не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.