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Путин выступил перед военными после мятежа 24 июня

27 июня 2023, 10:55
Фото: Сайт Кремля
Президент РФ выступил перед военными и правоохранителями в Кремле после произошедшего 24 июня мятежа.

Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле. Среди участников были представители МВД, СОБР, ОМОН и других учреждений — в общей сложности 2,5 тысяч человек, пишет ТАСС.

Владимир Путин сказал, что военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. Он добавил, что фактически правоохранительные органы и военные остановили гражданскую войну, обеспечив безопасность важных объектов.

Помимо этого, он добавил, что летчики с честью выполнили свой долг. Память погибших летчиков все присутствующие почтили минутой молчания. Также Путин добавил, что для решения проблемы не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

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