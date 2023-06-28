Бизнесмен из Екатеринбурга не смог отсудить 5 млн убытков из-за отмены рейса

Однако результатов это не принесло. Тогда бизнесмен решил обратиться в суд. Он требовал 5 миллионов рублей. Однако авиакомпания заплатила только полмиллиона штрафа. Дело было направлено в Свердловский областной суд. Однако судья посчитал, что рейс был отменен не по вине перевозчика, а потому оснований для взыскания нет.