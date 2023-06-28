Бизнесмен из Екатеринбурга не смог отсудить 5 млн убытков из-за отмены рейса

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Мужчина приобрел 60 билетов авиакомпании за 12,7 миллиона рублей. 58 из них были на маршрут Москва — Республика Сейшельские Острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. Двое пассажиров присутствовать не смогли, но остальные отправились на острова из Москвы.
Однако с 6 марта 2022 года российские компании, у которых воздушные суда находятся в лизинге у иностранных организаций, были вынуждены остановить перелеты из России за рубеж. А с 8 марта были приостановлены вылеты в обратном направлении, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Из-за этого на курорте жителям Екатеринбурга пришлось задержаться. За отмену рейса была возвращена сумма в 6,8 миллиона рублей. Чтобы вернуться домой, бизнесмен купил другие билеты. Из-за этого он понес убытки и пытался возместить их, обратившись в авиакомпанию.
Однако результатов это не принесло. Тогда бизнесмен решил обратиться в суд. Он требовал 5 миллионов рублей. Однако авиакомпания заплатила только полмиллиона штрафа. Дело было направлено в Свердловский областной суд. Однако судья посчитал, что рейс был отменен не по вине перевозчика, а потому оснований для взыскания нет.