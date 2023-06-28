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Бизнесмен из Екатеринбурга не смог отсудить 5 млн убытков из-за отмены рейса

28 июня 2023, 05:33
Фото: 1MI
Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Заводовский не смог возместить 6 миллионов убытков из-за отмены рейса.

Мужчина приобрел 60 билетов авиакомпании за 12,7 миллиона рублей. 58 из них были на маршрут Москва — Республика Сейшельские Острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. Двое пассажиров присутствовать не смогли, но остальные отправились на острова из Москвы.

Однако с 6 марта 2022 года российские компании, у которых воздушные суда находятся в лизинге у иностранных организаций, были вынуждены остановить перелеты из России за рубеж. А с 8 марта были приостановлены вылеты в обратном направлении, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Из-за этого на курорте жителям Екатеринбурга пришлось задержаться. За отмену рейса была возвращена сумма в 6,8 миллиона рублей. Чтобы вернуться домой, бизнесмен купил другие билеты. Из-за этого он понес убытки и пытался возместить их, обратившись в авиакомпанию.

Однако результатов это не принесло. Тогда бизнесмен решил обратиться в суд. Он требовал 5 миллионов рублей. Однако авиакомпания заплатила только полмиллиона штрафа. Дело было направлено в Свердловский областной суд. Однако судья посчитал, что рейс был отменен не по вине перевозчика, а потому оснований для взыскания нет.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Авиакомпания#Суд#Компенсация#Екатеринбург
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