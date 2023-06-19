Более 7 млн рублей выплатили за халатность свердловские больницы в 2022 году

Только за последний год областной суд Свердловской области рассмотрел около 100 подобных дел, и это только те, которые были поданы в апелляционном порядке по инициативе какой-либо из сторон. В большинстве случаев облсуд не менял решение первой инстанции о возмещении морального вреда родственникам умершего или пациенту, который пострадал в следствии ненадлежащих медицинских услуг, а иногда и вовсе увеличивал сумму. В итоге свердловские больницы выплатили пострадавшим не менее 7 млн рублей. Эта цифра подсчитана редакцией TagilCity.ru путем суммирования назначенных компенсаций из опубликованных решений на сайте Областного суда Свердловской области. В реальности она может быть в несколько раз выше.