В Екатеринбурге ВАЗ пролетел на «красный» и сбил ребенка

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
22-летнего екатеринбуржца обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью), сообщили в региональной прокуратуре.
Следствие считает, что 28 марта примерно в восемь часов вечера молодой человек ехал на машине «ВАЗ 2107» со скоростью 59,5 км./ч. по улице Титова.
Далее он выехал на перекресток с этой же скоростью и недостаточно контролировал дорожную обстановку. Светофор переключился на красный, но мужчина не обратил на это внимание. В это время дорогу начал переходить второклассник. Водитель сбил его.
В итоге у мальчика диагностировали сочетанную травму головы, туловища, ног, переломы костей свода, оснований и лицевого отдела черепа, ушиб головного мозга и другие увечья.
Свою вину водитель признал, дело передано в суд для рассмотрения.