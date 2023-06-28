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В Екатеринбурге ВАЗ пролетел на «красный» и сбил ребенка

28 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водителя обвиняют в травмировании 8-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы во время ДТП.

22-летнего екатеринбуржца обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью), сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие считает, что 28 марта примерно в восемь часов вечера молодой человек ехал на машине «ВАЗ 2107» со скоростью 59,5 км./ч. по улице Титова.

Далее он выехал на перекресток с этой же скоростью и недостаточно контролировал дорожную обстановку. Светофор переключился на красный, но мужчина не обратил на это внимание. В это время дорогу начал переходить второклассник. Водитель сбил его.

В итоге у мальчика диагностировали сочетанную травму головы, туловища, ног, переломы костей свода, оснований и лицевого отдела черепа, ушиб головного мозга и другие увечья.

Свою вину водитель признал, дело передано в суд для рассмотрения.

Стали известны подробности о ДТП с перевернутым автомобилем в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Свердловская область#Авария#Ребенок#Перекресток#Происшествия#Дети
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