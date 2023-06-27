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Стали известны подробности о ДТП с перевернутым автомобилем в Нижнем Тагиле

27 июня 2023, 04:41
Фото: tagilcity.ru
Стали известны подробности о дорожном происшествии в Нижнем Тагиле, в котором перевернулся автомобиль.

По предварительным данным, водитель Toyota RAV4 ехал из центра города в сторону улицы Металлургов и в какой-то момент столкнулся с иномаркой Nissan Qashqai, водитель которой остановился для того, чтобы развернуться.

Пострадавших в ДТП нет. Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют причины и обстоятельства происшествия, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, дорожная авария произошла днем 26 июня 2023 года. Один из автомобилей перевернулся на крышу на трамвайных путях.

Машина на крыше: в Нижнем Тагиле автомобиль перевернулся на трамвайных путях
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#Инцидент#Автомобиль#Водитель#Авария#ГИБДД#Столкновение#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Елизавета Зиборова
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