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Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят

26 июня 2023, 14:44
Фото: Midjourney
Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 июня.

10 миллионов рублей выделено для внесения изменений в генплан для разработки месторождений полезных ископаемых и расширения кладбищ. Работы нужно будет провести в Черноисточинске, Новоасбесте, Горноуральском, селах Лая, Покровское и Николо-Павловское.

Расширить кладбища и добывать ископаемые планируется в поселках под Нижним Тагилом
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Девять дней подряд превышали норму выбросы в воздухе Нижнего Тагила, а ЕВРАЗ НТМК в период НМУ не снижал количество выбрасываемых вредных веществ. Составили подборку главных эко-событий.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
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Благоустройство Нижне-Выйского сквера по улице Верхняя Черепанова, 44 продолжается. Здесь возводят подпорную стену. Уже проведены демонтажные работы и установлена защита кабельных линий.

«Ждем результат»: в Нижнем Тагиле продолжают реконструировать Нижне-Выйский сквер
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Беременная вокалистка из Нижнего Тагила Ольга Тарасова и ее группа TANATA выступили на Ural Music Night. Певица находится на девятом месяце беременности. На случай, если бы она родила, существовал план Б — вместо нее всю программу бы исполнила бэк-вокалистка Ольга Семячкова.

Певица из Нижнего Тагила поделилась впечатлениями от выступления на Ural Music Night
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500 тысяч отсудила катавшаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка. Ранее ее друг злоупотребил алкоголем и покатал ее на капоте Mercedes в центре Нижнего Тагила. Девушка упала и получила тяжелые травмы.

Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка
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