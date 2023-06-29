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70 детей отравились в лагере «Белые горы» в Амурской области

29 июня 2023, 06:03
Фото: 1MI
70 детей, отдыхавших в лагере «Белые горы» в Амурской области», отравились.

Дети массово стали обращаться в медпункт с жалобами на плохое самочувствие: рвоту и боли в животе, пишут «Новые известия».

В прокуратуре Бурейского района организовали проверку по факту массового отравления. Причина, почему дети заболели, пока неизвестна.

На место происшествия приехал прокурор. После проведенной проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, недавно в Свердловской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в летнем лагере «Спутник». В региональном Роспотребнадзоре и прокуратуре начали проводить проверку.

Дети массово отравились в летнем лагере под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Дети#Инцидент#Проверка#Прокуратура#Отравление#Происшествия#Симптомы#Рвота
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