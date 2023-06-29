70 детей отравились в лагере «Белые горы» в Амурской области

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Дети массово стали обращаться в медпункт с жалобами на плохое самочувствие: рвоту и боли в животе, пишут «Новые известия».
В прокуратуре Бурейского района организовали проверку по факту массового отравления. Причина, почему дети заболели, пока неизвестна.
На место происшествия приехал прокурор. После проведенной проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, недавно в Свердловской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в летнем лагере «Спутник». В региональном Роспотребнадзоре и прокуратуре начали проводить проверку.