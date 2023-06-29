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Сорвавшегося с крыши пенсионера спасли в больнице Асбеста

29 июня 2023, 13:09
Фото: Департамент информационной политики региона
68-летнего пенсионера Сергея Бородина, который весной 2022 года упал с крыши дачного дома, спасли и вылечили врачи в Асбесте.

В результате падения мужчина получил множественные переломы. После операции его перевели в отделение паллиативной помощи. Сергей Бородин стал одним из первых пациентов этого отделения, открытого в прошлом году. Там круглосуточно принимают пациентов из Асбеста, Малышева, Рефтинского и других населенных пунктов.

Свердловчанин рассказал, что врачи оказывали ему моральную поддержку и обещали, что поднимут его на ноги. Это сыграло большую роль в его выздоровлении, сообщает департамент информационной политики региона.

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#Евгения Сафина#Врачи#Крыша#Пенсионер#Больница#Здоровье#Свердловская область#Асбест
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