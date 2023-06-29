Сорвавшегося с крыши пенсионера спасли в больнице Асбеста

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В результате падения мужчина получил множественные переломы. После операции его перевели в отделение паллиативной помощи. Сергей Бородин стал одним из первых пациентов этого отделения, открытого в прошлом году. Там круглосуточно принимают пациентов из Асбеста, Малышева, Рефтинского и других населенных пунктов.
Свердловчанин рассказал, что врачи оказывали ему моральную поддержку и обещали, что поднимут его на ноги. Это сыграло большую роль в его выздоровлении, сообщает департамент информационной политики региона.