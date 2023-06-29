«Ужин с дураком» обошелся жителю Нижнего Тагила в 40 тысяч рублей

Однако на следующий день вечером новая знакомая сообщила, что прийти не сможет, а потому нужно вернуть билеты. Молодой человек обратился в службу поддержки сайта. Ему сказали, что случился сбой в работе и потому требуется для возврата такая же сумма на карте. После всех манипуляций по возврату молодой человек обнаружил, что у него списались пять тысяч рублей.