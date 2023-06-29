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«Ужин с дураком» обошелся жителю Нижнего Тагила в 40 тысяч рублей

29 июня 2023, 09:07
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила лишился 40 тысяч после знакомства в интернете

22-летний житель Нижнего Тагила познакомился с девушкой в мессенджере и лишился 40 тысяч рублей после того, как она предложила ему купить билеты в Нижнетагильский драматический театр на спектакль «Ужин с дураком».

Девушка прислала новому знакомому ссылку для покупки билетов. Молодой человек согласился. Его не смутила стоимость билета в 2,5 тысячи рублей. Он перешел по ссылке и ввел данные карты. Когда он получил уведомление о приобретении билетов, то уже настраивался на свидание.

Однако на следующий день вечером новая знакомая сообщила, что прийти не сможет, а потому нужно вернуть билеты. Молодой человек обратился в службу поддержки сайта. Ему сказали, что случился сбой в работе и потому требуется для возврата такая же сумма на карте. После всех манипуляций по возврату молодой человек обнаружил, что у него списались пять тысяч рублей.

В службе поддержки рассказали, что операция не прошла, но сумма заморозилась и чтобы ее вернуть нужно указать ее в двойном размере. После этого тагильчанин лишился еще 10 и 20 тысяч рублей за две операции.

Однако уведомление молодой человек получил, что ему через 10 минут вернутся деньги. Но этого не случилось. тагильчанин снова обратился в поддержку. Там попросили его данные в мессенджере. Ему перезвонил менеджер и извинился, а затем сказал, что нужно перевести еще 40 тысяч по номеру телефона.

Тогда молодой человек сообщил своей знакомой, что вернуть деньги не может. Девушка согласилась помочь и предложила перевести остаток средств на карту «ее отца». Молодой человек это сделал и подруга сразу его заблокировала. Тогда тагильчанин понял, что его обманули, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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