Кассир общепита в Екатеринбурге отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Деньги пострадавшая переводила, как она думала, на безопасные счета, для их сбережения, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.



Пострадавшей 44 года. В полиции она рассказала, что 11 мая ей позвонил незнакомец и сказал, что он специалист банка. Далее он действовал по старой схеме «покушение мошенниками на деньги». Женщина поверила, и, чтобы сберечь деньги, перевела злоумышленнику 1,9 млн заемных рублей, а потом поняла, что ее обманули.