Кассир общепита в Екатеринбурге отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Деньги пострадавшая переводила, как она думала, на безопасные счета, для их сбережения, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадавшей 44 года. В полиции она рассказала, что 11 мая ей позвонил незнакомец и сказал, что он специалист банка. Далее он действовал по старой схеме «покушение мошенниками на деньги». Женщина поверила, и, чтобы сберечь деньги, перевела злоумышленнику 1,9 млн заемных рублей, а потом поняла, что ее обманули.
Это она поняла в течение следующих нескольких недель, когда лжеработник продолжал ей звонить с просьбой оплатить некий налог за нахождение денег на «безопасном» счете. Об обмане она догадалась, когда перевела еще 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.