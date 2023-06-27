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Кассир общепита в Екатеринбурге отдала мошенникам 2 миллиона рублей

27 июня 2023, 12:16
Фото: 1MI
Почти два миллиона рублей отдала аферистам кассир общепита в Екатеринбурге. Злоумышленники звонили ей на протяжении месяца.

Деньги пострадавшая переводила, как она думала, на безопасные счета, для их сбережения, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшей 44 года. В полиции она рассказала, что 11 мая ей позвонил незнакомец и сказал, что он специалист банка. Далее он действовал по старой схеме «покушение мошенниками на деньги». Женщина поверила, и, чтобы сберечь деньги, перевела злоумышленнику 1,9 млн заемных рублей, а потом поняла, что ее обманули.

Это она поняла в течение следующих нескольких недель, когда лжеработник продолжал ей звонить с просьбой оплатить некий налог за нахождение денег на «безопасном» счете. Об обмане она догадалась, когда перевела еще 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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