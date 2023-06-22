Слесарь отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей в Екатеринбурге

Деньги слесарь перечислял, как он полагал, на безопасные счета. Пострадавшему 70 лет, сообщили в пресс-службе полиции.



В первый раз екатеринбуржцу позвонили 25 мая. Звонил якобы специалист ЦБ РФ. Он стал запугивать мужчину, сказав, что на него оформлено девять кредитов. Для разрешения этой ситуации он предложил перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина сказал, что у него имеются накопления, и перевел их аферисту.



Помимо того, что он отдал деньги из «копилки», пострадавший еще и взял кредит на 1 млн 50 тысяч рублей, которые тоже перевел. Спустя время он отдал злоумышленнику еще и хранящиеся в наличном виде дома 300 тысяч рублей.



