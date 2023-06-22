tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Изображение материала

Слесарь отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей в Екатеринбурге

22 июня 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге телефонным аферистам удалось обмануть слесаря одного из предприятий на 3,5 миллиона рублей. На перевод денег они «раскручивали» жертву две недели.

Деньги слесарь перечислял, как он полагал, на безопасные счета. Пострадавшему 70 лет, сообщили в пресс-службе полиции.

В первый раз екатеринбуржцу позвонили 25 мая. Звонил якобы специалист ЦБ РФ. Он стал запугивать мужчину, сказав, что на него оформлено девять кредитов. Для разрешения этой ситуации он предложил перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина сказал, что у него имеются накопления, и перевел их аферисту.

Помимо того, что он отдал деньги из «копилки», пострадавший еще и взял кредит на 1 млн 50 тысяч рублей, которые тоже перевел. Спустя время он отдал злоумышленнику еще и хранящиеся в наличном виде дома 300 тысяч рублей.

Завкафедрой вуза в Екатеринбурге отдал мошенникам более 1,6 миллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
На сотрудников вуза Екатеринбурга была совершена атака мошенников от имени ректора42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего ТагилаМошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
#Елена Озерова#Екатеринбург#Мошенники#Слесарь#Кредит#Накопления#Наличные#Криминал
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09