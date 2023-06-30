Капуста, морковь и картошка подорожали в Свердловской области

Так, килограмм картофеля в среднем стоил 38,1 рубля (+3,55%), моркови — 62,02 рубля (+5,05%), а капусты — 56,11 рубля (+9,12%). Немного подешевели лук и свекла, покупатели могли их приобрести за 60,93 рубля (-3,32%) и 50,54 рубля (-0,09%) соответственно.