Капуста, морковь и картошка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Так, килограмм картофеля в среднем стоил 38,1 рубля (+3,55%), моркови — 62,02 рубля (+5,05%), а капусты — 56,11 рубля (+9,12%). Немного подешевели лук и свекла, покупатели могли их приобрести за 60,93 рубля (-3,32%) и 50,54 рубля (-0,09%) соответственно.
Помимо овощей зарегистрировано повышение цены на сахар. Килограмм обходился свердловчанам в 70,89 рубля (+1,98%). Соль подорожала до 15,37 рубля (+1,84%). Также дороже стали рис, гречка, курица, баранина, рыба и яблоки.
Однако некоторые позиции из списка продуктов подешевели. Например, литр молока стоил 63,49 рубля (-2,66%), килограмм пшеничной муки — 46,72 рубля (-0,92%), а подсолнечное мало — 118,1 рубля (-3,62%).