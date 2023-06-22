Картофель подорожал на 9% в Свердловской области

Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали подорожание моркови и огурцов. Цена на килограмм возросла соответственно до 59,07 рубля (+1,92%) и 115,27 рубля (+0,33%). Остальные овощи подешевели. Так, репчатый лук в магазинах региона в среднем стоил 63,04 рубля (-2,05%), капуста — 51,49 рубля (-8,99%). Свекла обходилась покупателям в 50,58 рубля (-3,52%), а помидоры — в 123,25 рубля (-10,84%).