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Картофель подорожал на 9% в Свердловской области

22 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
До 36,58 рубля за неделю с 13 по 19 июня подорожал картофель в Свердловской области. Цена на овощ поднялась на 9,15%.

Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали подорожание моркови и огурцов. Цена на килограмм возросла соответственно до 59,07 рубля (+1,92%) и 115,27 рубля (+0,33%). Остальные овощи подешевели. Так, репчатый лук в магазинах региона в среднем стоил 63,04 рубля (-2,05%), капуста — 51,49 рубля (-8,99%). Свекла обходилась покупателям в 50,58 рубля (-3,52%), а помидоры — в 123,25 рубля (-10,84%).

Сахар за указанный период подорожал до 69,53 рубля (+1,58%), килограмм курицы можно было приобрести за 177,98 рубля (+2,27%), а муку такого же веса — за 47,17 рубля (+0,41%).

Согласно статистике, десяток яиц подешевел до 73,20 рубля (-0,44%), литр молока стоил в Свердловской области 65,25 рубля (-1,74%), килограмм гречневой крупы — 98,28 рубля (-1,11%). Немного снизились в цене баранина, сливочное масло, хлеб и булочные изделия, вареная колбаса, вермишель и бананы.

В Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионе
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Статистика#Овощи#Продукты#Подорожание#Цены#Эксклюзив
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