Картофель подорожал на 9% в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали подорожание моркови и огурцов. Цена на килограмм возросла соответственно до 59,07 рубля (+1,92%) и 115,27 рубля (+0,33%). Остальные овощи подешевели. Так, репчатый лук в магазинах региона в среднем стоил 63,04 рубля (-2,05%), капуста — 51,49 рубля (-8,99%). Свекла обходилась покупателям в 50,58 рубля (-3,52%), а помидоры — в 123,25 рубля (-10,84%).
Сахар за указанный период подорожал до 69,53 рубля (+1,58%), килограмм курицы можно было приобрести за 177,98 рубля (+2,27%), а муку такого же веса — за 47,17 рубля (+0,41%).
Согласно статистике, десяток яиц подешевел до 73,20 рубля (-0,44%), литр молока стоил в Свердловской области 65,25 рубля (-1,74%), килограмм гречневой крупы — 98,28 рубля (-1,11%). Немного снизились в цене баранина, сливочное масло, хлеб и булочные изделия, вареная колбаса, вермишель и бананы.