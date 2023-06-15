tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Изображение материала

Почти на 40% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

15 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI

Репчатый лук продолжает дорожать в Свердловской области

Цена на килограмм репчатого лука в Свердловской области поднялась за год на 37,64%. В мае овощ можно было в среднем приобрести за 73,6 рубля.

Согласно статистическим данным, лук — это единственный продукт из борщевого набора, стоимость которого увеличилась по сравнению с маем 2022 года. Остальные овощи, наоборот, упали в цене. Так, например, картофель стоил в среднем 30,19 рубля (-51,75%), свежую капусту можно было приобрести за 65,97 рубля (-2,81%), а морковь — 52,76 рубля (-30,18%).

Килограмм курицы в мае 2023 года свердловчане покупали в среднем за 170,24 рубля (-6,38%), десяток яиц стоил 75,13 рубля (-3,97%), килограмм сахара — 66,54 рубля (-20,39%). Кроме того, подешевели мука, рис, пшено, вермишель яблоки, соль, гречка и чай.

Среди подорожавших продуктов специалисты Свердловскстата зафиксировали пшеничный хлеб и булочные изделия. Килограмм обходился покупателям в 89,49 рубля (+2,33%). Также за прошедший год прибавили в цене говядина, баранина, мороженная рыба, сливочное масло и питьевое молоко.

Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Узнать подробнее
Читайте также:
На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской областиМолоко в Свердловской области за год подорожало на 3,25 рубляВ Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
#Евгения Сафина#Продукты#Стоимость#Статистика#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
Подпишитесь
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Сегодня, 05:24
Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году
Вчера, 14:26
Житель Нижнего Тагила получил срок за подделку документов
Сегодня, 06:49
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Сегодня, 05:25
Жителю Нижнего Тагила грозит 6 лет за попытку сбыта сигарет без акцизов на 3 млн
Сегодня, 10:17
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Сегодня, 11:46