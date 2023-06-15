Почти на 40% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

Согласно статистическим данным, лук — это единственный продукт из борщевого набора, стоимость которого увеличилась по сравнению с маем 2022 года. Остальные овощи, наоборот, упали в цене. Так, например, картофель стоил в среднем 30,19 рубля (-51,75%), свежую капусту можно было приобрести за 65,97 рубля (-2,81%), а морковь — 52,76 рубля (-30,18%).