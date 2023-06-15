Почти на 40% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Согласно статистическим данным, лук — это единственный продукт из борщевого набора, стоимость которого увеличилась по сравнению с маем 2022 года. Остальные овощи, наоборот, упали в цене. Так, например, картофель стоил в среднем 30,19 рубля (-51,75%), свежую капусту можно было приобрести за 65,97 рубля (-2,81%), а морковь — 52,76 рубля (-30,18%).
Килограмм курицы в мае 2023 года свердловчане покупали в среднем за 170,24 рубля (-6,38%), десяток яиц стоил 75,13 рубля (-3,97%), килограмм сахара — 66,54 рубля (-20,39%). Кроме того, подешевели мука, рис, пшено, вермишель яблоки, соль, гречка и чай.
Среди подорожавших продуктов специалисты Свердловскстата зафиксировали пшеничный хлеб и булочные изделия. Килограмм обходился покупателям в 89,49 рубля (+2,33%). Также за прошедший год прибавили в цене говядина, баранина, мороженная рыба, сливочное масло и питьевое молоко.