Жительница Свердловской области ушла за ягодами и не вернулась

Тогда родные пропавшей вызвали полицию. В скором времени был найден рюкзак и ведро для ягод пропавшей. Опросив подруг пропавшей, следователи пришли к выводу, что за некоторое время до похода у женщины были приступы высокого давления и она даже теряла сознание. А в день пропади в округе было душно и жарко.