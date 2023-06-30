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Жительница Свердловской области ушла за ягодами и не вернулась

30 июня 2023, 10:52
Фото: 1MI
В Пышминском районе свердловской области пропала женщина. Она ушла за ягодами и не вернулась. Найден ее рюкзак и ведро.

Разыскиваемую зовут Светлана Болотина, ей 45 лет. За грибами она пошла 29 июня, пишет Е1.

Ягоды она решила собирать около деревни Чернышево. В поход пошла с тремя подругами, но в лесу каждая из них пошла своим маршрутом. Когда две подруги уже пришли домой, они узнали, что Светлана не отвечает на звонки с полудня. Об этом им рассказала 9-летняя дочь женщины.

Тогда родные пропавшей вызвали полицию. В скором времени был найден рюкзак и ведро для ягод пропавшей. Опросив подруг пропавшей, следователи пришли к выводу, что за некоторое время до похода у женщины были приступы высокого давления и она даже теряла сознание. А в день пропади в округе было душно и жарко.

Сейчас 40 правоохранителей, волонтеры, егеря и служебные собаки ищут женщину в лесу. Известно, что, когда она в последний раз говорила по телефону с дочкой, то тоже жаловалась на плохое самочувствие.

Всех тех, кто знает что-то о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону: +7 (34372) 2-13-93 или 02.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Ягоды#Поиск#Лес#Высокое давление#Волонтеры#Полиция#Происшествия
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