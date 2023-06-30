Жительница Свердловской области ушла за ягодами и не вернулась

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Разыскиваемую зовут Светлана Болотина, ей 45 лет. За грибами она пошла 29 июня, пишет Е1.
Ягоды она решила собирать около деревни Чернышево. В поход пошла с тремя подругами, но в лесу каждая из них пошла своим маршрутом. Когда две подруги уже пришли домой, они узнали, что Светлана не отвечает на звонки с полудня. Об этом им рассказала 9-летняя дочь женщины.
Тогда родные пропавшей вызвали полицию. В скором времени был найден рюкзак и ведро для ягод пропавшей. Опросив подруг пропавшей, следователи пришли к выводу, что за некоторое время до похода у женщины были приступы высокого давления и она даже теряла сознание. А в день пропади в округе было душно и жарко.
Сейчас 40 правоохранителей, волонтеры, егеря и служебные собаки ищут женщину в лесу. Известно, что, когда она в последний раз говорила по телефону с дочкой, то тоже жаловалась на плохое самочувствие.
Всех тех, кто знает что-то о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону: +7 (34372) 2-13-93 или 02.