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Свердловская область оказалась на последнем месте в рейтинге качества дорог в УрФО

3 июля 2023, 07:23
Фото: 1MI
Свердловская область вошла в рейтинг качества дорог УрФО, разместившись там на последнем месте.

В пошлом году в регионе лишь 51,2% дорог регионального и межмуниципального значения соответствовали нормативам, следует из исследования «РИА Новости».

Среди всех регионов страны Свердловская область по качеству дорог заняла 43-е место. А на первом разместился ХМАО, где нормам соответствуют 86,5% дорог. Вторым отличившимся регионом стала Югра, уступившая только Москве. Здесь качеству соответствуют 97,6% дорог.

На четвертой строчке находится Челябинская область с 83,1% качественных дорог. Тюменская область разместилась на девятом месте (72,4%).

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#Елена Озерова#Свердловская область#Дороги#Рейтинг#Качество дорог#Транспорт
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