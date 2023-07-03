Свердловская область оказалась на последнем месте в рейтинге качества дорог в УрФО

Среди всех регионов страны Свердловская область по качеству дорог заняла 43-е место. А на первом разместился ХМАО, где нормам соответствуют 86,5% дорог. Вторым отличившимся регионом стала Югра, уступившая только Москве. Здесь качеству соответствуют 97,6% дорог.