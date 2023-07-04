Владец водомата в Екатеринбурге винит электрика в смерти подростка от удара током

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По словам мужчины, подключением аппарата к электричеству занимался опытный специалист, потому что сам он в этом не разбирается. Киоск был запущен в работу за несколько часов до трагедии.
Электрика уже вызвали в Следственный комитет для дачи показаний, он ищет себе адвоката. Между тем, водомат был подключен к сетям незаконно и запитан он частного дома. Сейчас аппарат опечатан, возбуждено уголовное дело, пишет Е1.
Напомним, вечером 3 июля подростки играли на спортивной площадке и закинули мячик на трансформаторную подстанцию. Пытаясь его достать, один подросток погиб от удара током, второй пострадал и находится в больнице.