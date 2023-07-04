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Владец водомата в Екатеринбурге винит электрика в смерти подростка от удара током

4 июля 2023, 12:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге владелец водомата, из-за которого 15-летнего подростка убило током, заявил, что вина в этом лежит на электрике, который подключал аппарат.

По словам мужчины, подключением аппарата к электричеству занимался опытный специалист, потому что сам он в этом не разбирается. Киоск был запущен в работу за несколько часов до трагедии.

Электрика уже вызвали в Следственный комитет для дачи показаний, он ищет себе адвоката. Между тем, водомат был подключен к сетям незаконно и запитан он частного дома. Сейчас аппарат опечатан, возбуждено уголовное дело, пишет Е1.

Напомним, вечером 3 июля подростки играли на спортивной площадке и закинули мячик на трансформаторную подстанцию. Пытаясь его достать, один подросток погиб от удара током, второй пострадал и находится в больнице.

Убивший током подростка водомат в Екатеринбурге был подключен к сетям незаконно
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Смерть#Ток#Подросток#Вода#Электричество#Происшествия
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